Президент поручил министрам подготовить предложения по субсидированию первоначального взноса по ипотеке, сообщает DEITA.RU.

Владимир Путин озадачил правительство необходимостью проработать возможность выдачи денег на первый взнос на покупку жилья в кредит за счёт государственных средств.

Соответствующее поручение появилось на официальном сайте Кремля в ряду многих других обозначенных президентом мер.

Согласно поручению президента, такая компенсация, может предоставляться россиянам однократно. Предложения по данному вопросу правительство должно подготовить в срок до 1 сентября 2019 года.

Ранее стало известно, что Путин также поручил продумать механизмы обеспечения малоимущих граждан жильём.

Дмитрий Шевченко