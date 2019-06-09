Путин предложил оставить вне торговых войн и санкций поставки лекарств, сообщает DEITA.RU. Это – товары первой необходимости, добавил президент России Владимир Путин.

Путин призвал в качестве первого шага к "демилитаризации" и затем внес предложение: утвердить свод мировых правил. Сформировать его можно, исходя из реальной ситуации и актуальных проблем.

В демилитаризации, по словам Путина, нуждаются ключевые сферы глобальной экономики и торговли. Важно сделать доступными для людей товары первой необходимости: лекарства, медицинское оборудование, системы ЖКХ и энергетики, которые снижают негативное влияние на экологию и климат.

Президент уточнил, что изменить подобным образом нужно направления, критически важные для жизни и здоровья миллиардов людей, для всей планеты.

Анастасия Туркова