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Путин предложил пустить студентов в школы
Это касается старшекурсников
Студенты старших курсов уже в этом году смогут официально начать работать в школах, сообщает ИА DEITA.RU.
Такую задачу перед законотворцами поставил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в образовании. Закон должен быть готов и принят в июне, пишет «Парламентская газета».
«Уже в июне должен быть принят закон, разрешающий студентам старших курсов педагогических и других вузов работать в учреждениях образования, причем как на временной, так и на постоянной основе», – сказал президент России.
Путин напомнил, что уже практикуется летнее привлечение студентов к организации детского отдыха, но это нужно сделать шире.
Также глава государства заявил, что нужно предложить студентам, обучающимся в сфере IT и инженерных специальностей, подходящие и привлекательные возможности занятости.