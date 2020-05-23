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Путин предложил пустить студентов в школы

Путин

Это касается старшекурсников

Студенты старших курсов уже в этом году смогут официально начать работать в школах, сообщает ИА DEITA.RU.

Такую задачу перед законотворцами поставил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в образовании. Закон должен быть готов и принят в июне, пишет «Парламентская газета».

«Уже в июне должен быть принят закон, разрешающий студентам старших курсов педагогических и других вузов  работать в учреждениях образования, причем как на временной, так и на постоянной основе», – сказал президент России.

Путин напомнил, что уже практикуется летнее привлечение студентов к организации детского отдыха, но это нужно сделать шире.

Также глава государства заявил, что нужно предложить студентам, обучающимся в сфере IT и инженерных специальностей, подходящие и привлекательные возможности занятости.

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