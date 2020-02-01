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6 Декабрь 2019, 18:15

Путин предложил свою помощь Китаю

Путин

Россия готова всесторонне поддержать соседей

Президент России выразил свою готовность помочь китайской стороне в борьбе со страшным заболеванием, которое уже унесло жизни почти 200 человек, сообщает DEITA.RU.

В телеграмме, которую Владимир Путин направил китайскому лидеру Си Цзиньпину, президент выразил искреннее соболезнование и сочувствие тем семьям, в которые пришло страшное горе. Он пожелал скорейшего выздоровления заболевшим, и выразил уверенность в том, что вскоре страна справится с эпидемией и полностью одолеет ее.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия готова всесторонне поддержать и помочь Китаю в борьбе с заболеванием – общей угрозы для здоровья и безопасности всех граждан.

Напомним, что на сегодняшний день число заболевших перевалило за 7,5 тысячи. Более 170 человек погибло от пневмонии нового типа. Сейчас в ряде китайских городов введен карантин. Ухань, являющийся эпицентром болезни, сейчас отрезан от всего мира и страны – закрылись магазины, общественные места, ограничено движение транспорта. Выезжать за пределы города и въезжать в него строго запрещается. Таким образом, многомиллионное население города находится буквально в «осаде» у страшной болезни.

Сейчас китайские власти построили специальную карантинную больницу для зараженных. Здание медцентра возвели за четыре дня. 

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