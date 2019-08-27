Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, по мнению Путина депутатам Народного собрания Республики Ингушетия нужно выбрать главу региона из кандидатур временно исполняющего обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова, депутата Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Евлоева Урусхана и старшего специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова.

Как отмечалось ранее, в общей сложности в 2019 году будет выдвинуто 13 кандидатов на должность глав регионов. Выборы в Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Предыдущим главой республики был Юнус-Бек Евкуров. Сейчас он занимает должность заместителя министра обороны РФ.

Месяц назад, в конце июля 2019 года, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак направил президенту Владимиру Путину список кандидатур на должность глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии.

Дмитрий Санников