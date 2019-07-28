Российский лидер Владимир Путин подписал закон об уточнении требования к проекту бюджета Пенсионного фонда России. Кроме того, особые требования будут предъявлены и к отчету об исполнении бюджета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

В документе указано, что в бюджете ПФР должны быть указаны показатели пенсионных накоплений не только на начало, но и на конец отчетного периода по финансам.

Ранее прошла информация о том, что с 1 мая текущего года работниками ПФР и региональных органов социальной защиты были полностью пересчитаны доплаты к страховым пенсиям пенсионеров, которые не находят в себе силы трудиться.

Екатерина Брязгунова