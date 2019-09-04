Борт №1 заснят в аэропорту Владивостока, сообщает DEITA.RU.

По информации Telegram-канала KremlinPool, Владимир Путин прибыль на своём самолёте в воздушную гавань дальневосточной столицы сегодня рано утром.

Глава государства уже традиционно откроет Восточный экономический форум, который станет юбилейным, пятым международным саммитом стран АТР во Владивостоке.

Мероприятие продлится с 4 до 6 сентября в кампусе ДВФУ на острове Русском. Планируется, что на полях форума будут обсуждаться самые важные внутри российские и международные темы, касающиеся социально-экономического развития и сотрудничества.





Дмитрий Шевченко