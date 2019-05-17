В этот день будут чтить представителей важной профессии, сообщает DEITA.RU.

В России появится "День географа". Новый профессиональный праздник учредит президент Владимир Путин. По задумке главы государства, это должно способствовать популяризации географии в стране.

Праздник будут отмечать 18 августа. В этот день в 1845 году было основано Русского географическое общество.

Кроме этого, Минобрнауки поручено подготовить предложения по включению экзамена по географии в число обязательных вступительных экзаменов при приёме в вузы по специальностям, где требуются знания предмета.

При университетах также должны быть созданы центры по изучению географии для школьников.