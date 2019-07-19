Президент поручил решить вопрос с безнаказанностью иностранцев на российских дорогах, сообщает DEITA.RU

На официальном сайта Кремля появилось поручение Владимира Путин, касающееся санкций в отношении иностранных перевозчиков, не оплачивающих штрафы за нарушения ПДД.

Президент поручил министрам к февралю 2020 года подготовить меры для обеспечения неотвратимости наказания для иностранцев, совершающих нарушения на российских дорогах.

Наказанием, согласно документу, может стать как денежный штраф, так и депортация с территории России.

Дмитрий Шевченко