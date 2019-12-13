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Путин принял отставку сразу двух губернаторов
13 Декабрь 2019, 09:30
Путин принял отставку сразу двух губернаторов
Сразу два губернатора лишились своих постов вчера, 12 декабря. Об это сообщает DEITA.RU.
Так, по сообщению РБК, первыми отстраненными от должностей руководителями регионов стал глава Иркутской области и ЕАО. Так, глава Иркутска ушел после давления и критики работы из «центра», а руководитель ЕАО Александр Левинталь – в связи с большими экономическими проблемами в автономной области.
Так, Владимир Путин принял заявления «по собственному» от двух глав регионов. Теперь врио руководителя Иркутской области будет замглавы МЧС Игорь Кобзев, а ЕАО временно будет возглавлять сенатор Ростислав Гольдштейн.
Эксперты отмечают, что отставка обоих не стала большой неожиданностью – прогнозы от отстранении Александра Левинталя звучали еще осенью. Кроме того, одним из следующих дальневосточных кандидатов «на вылет» стал глава Камчатки Владимир Илюхин. Однако, тот пока занимает свой пост.
Александра Маслова