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Путин принял решение по советским вкладам
Полную компенсацию по советским вкладам отложили еще на один год, сообщает DEITA.RU. Такой законодательный документ подписал глава государства Владимир Путин.
Начало действия закона, который обеспечит полную компенсацию дореформенных вкладов россиян с крупнейшей кредитной организации, перенесено на 1 января 2023-го.
Напомним, закон о том, что все вклады граждан, помещенные в Сбербанк до 20 июня 1991 года в Сбербанк, и вклады, размещенные в организациях госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года, был принят еще в 1995-м.
Отмечается, что Россия переняла обязательства Советского Союза по сбережениям посредством долгового рубля. Его размер определяется базовой стоимостью социального набора. В СССР она составляла 464 рубля.
На сегодняшний день законы, позволяющие перевести советские вклады в российские, а также регулирующие их обслуживания, на данный момент не приняты. В связи с чем вступление закона в силу и отложено еще на один год.
Впрочем, немудрено, уже удалось подсчитать, сколько нужно денег, чтобы закрыть все долги по старинным вкладам. Если в 2020 году нужно было 45,4 триллиона рублей, то уже в 2022-м — 49,11 триллиона рублей.
Ранее прошла информация о том, что многие советские граждане, которые держали деньги в банке, после развала Союза остались фактически ни с чем. У людей остались бумаги, подтверждающие вклады, однако денег по ним никто так и не увидел.
Екатерина Брязгунова