Президент подписал закон, регулирующий деятельность интернет-букмекеров, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Подписанный главой государства документ позволил принимать интерактивные ставки с помощью интернета и сотовой связи. Именно таким способом работают букмекерские конторы и тотализаторы в Сети.

Для ставок допускается упрощённая идентификация, но при этом их размер и итоговый выигрыш не должны превышать установленные лимиты.

Законом также устанавливается, что сведения об участниках азартных игр с их согласия может быть получена центром учета переводов интерактивных ставок брокерских контор или тотализаторов из единой системы идентификации и аутентификации.

Дмитрий Шевченко