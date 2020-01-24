Путин «приютил» троих бывших министров

Бывшие российские министры недолго оставались без работы и уже получили новые назначения, сообщает DEITA.RU.

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин и экс-министр культуры Владимир Мединский назначены помощниками президента России Владимира Путина в соответствующих их бывшему профилю сферах.

Кроме того, новое место работы нашел и экс-вице-премьер Дмитрий Козак. Он назначен заместителем руководителя администрации президента.

Экономист Максим Орешкин занимал должность главы Минэкономразвития с 2016 по 2020 год. Орешкину 37 лет, он является одним из самых молодых крупных политических деятелей России.

Владимир Мединский - министр культуры Российской Федерации с 21 мая 2012 по 15 января 2020 года. Россиянам Мединский запомнился как автор множества спорных инициатив в области культуры. Он имел один из самых низких рейтингов среди всех бывших членов правительства Медведева.

Дмитрий Козак занимал пост председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 по 15 января 2020. В 2019 году Козак и глава «Роснефти» Игорь Сечин подписал соглашение об отмене госрегулирования цен на бензин, что вызвало рост цен на топливо с последующей их стабилизацией.

Напомним, после масштабной перезагрузки и отставки правительства Медведева в российских политических структурах продолжаются новые перестановки и назначения. Уже сформировано новое правительство под руководством Михаил Мишустина, кадровые решения принимаются ежедневно.

Василий Кучин