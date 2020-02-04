Путин признал проблему с овощами

На рабочей встрече с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым, которая прошла 3 февраля, Владимир Путин признал, что проблема с производством овощных культур в России действительно существует. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как стало известно из стенограммы, опубликованной на официальном сайте Президента России, Владимир Путин подчеркнул, что долгое время овощи оставались проблемной сферой сельского хозяйства.

Глава Минсельхоза, в свою очередь, отметил, что в 2019 году на территории страны собрали 14 млн тонн овощных культур. Глава ведомства подчеркнул, что это – лучший результат в истории современной России.

«Проблема была небольшой и остается таковой. Однако, динамика в этом направлении явно позитивная, урожаи растут», - заявил Патрушев.

Отметим, что "проблема с овощами" ярко проявилась после закрытия границы с Китаем на Дальнем Востоке России в связи с эпидемией корона вируса. После чего полки магазинов заметно опустели – ведь основным поставщиком фруктов и овощей в зимний период в дальневосточные регионы оставался Китай.

Урон нанесло и фактическое временное «закрытие» рынков, основными торговцами на которых были граждане Китая, которые торговали товарами из Поднебесной.

Альтернатив, как показывает практика, у приморцев осталось немного – либо «урезать» свой рацион, либо покупать отечественные продукты по завышенным ценам.

К слову, местные производители заявили, что не повышали отпускных цен, так что нынешняя ситуация во многих магазинах является ничем иным, как спекуляцией со стороны самих торговых сетей. Правительство Приморья обещало наказать спекулянтов.