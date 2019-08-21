Президент дал рекомендации по использованию выделенных денег, сообщает DEITA.RU.



Президент России Владимир Путин дал рекомендации по использованию бюджетных средств, которые выделены на здравоохранение страны. Как пишет ТАСС, речь идет о реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Владимир Путин также отметил, что россияне часто жалуются на качество работ поликлиник в стране. Президент отметил, что эти жалобы «справедливые». По словам Путина, надо найти эффективные способы решения всех проблем в медицине в России.

Елена Миронова