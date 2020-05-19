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Путин призвал чиновников быть ближе к земле
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Путин призвал чиновников быть ближе к земле
На совещании обсудили реализацию мер поддержки населения и бизнеса
По итогам совещания с правительством президент призвал чиновников лучше понимать, что происходит на земле, сообщает DEITA.RU.
Главной темой совещания стала реализация мер поддержки бизнеса, врачей и остального населения в условиях пандемии коронавируса.
Свои доклады озвучили министры, которые несут непосредственно прямую ответственность за каждый сектор общества и экономики. С разной степенью успеха выступили главы Минэкономразвития, Минздрава, Минтруда, ФНС и других структур.
Заслушав доклады, президент отметил, что ситуация, в которой сейчас находится Россия и весь мир - уникальна. Как и меры, которые предпринимаются для выхода из кризиса.
«Мы ничего подобного не делали прежде, и ресурсы такие никогда не использовали. Слава богу, что они у нас есть», - отметил президент.
Путин был достаточно либерален к подчиненным и отметил, что сбои в таких условиях - это нормальное явление. Недочеты нужно оперативно понимать и исправлять, чтобы довести дело до конца. Иначе, отметил президент, грош цена всей власти и смысл ее работы неясен.
При этом Путин призвал чиновников четче понимать, что происходит «на земле». Общаться с людьми, быть в курсе ситуации, и реагировать на меняющуюся обстановку попросил чиновников глава государства.
Отметим, на прошлой неделе возник скандал с выплатами денег врачам и другим сотрудникам медицинской сферы. Некоторые работники получили выплаты по часам работы, а не по факту ее наличия.
Путин поручил срочно разобраться в ситуации, и, по словам чиновников и представителей ОНФ, обстановка налаживается. На сегодняшний день средства получили 79 процентов опрошенных общественниками врачей.