Путин призвал чиновников быть ближе к земле

По итогам совещания с правительством президент призвал чиновников лучше понимать, что происходит на земле, сообщает DEITA.RU.

Главной темой совещания стала реализация мер поддержки бизнеса, врачей и остального населения в условиях пандемии коронавируса.

Свои доклады озвучили министры, которые несут непосредственно прямую ответственность за каждый сектор общества и экономики. С разной степенью успеха выступили главы Минэкономразвития, Минздрава, Минтруда, ФНС и других структур.

Заслушав доклады, президент отметил, что ситуация, в которой сейчас находится Россия и весь мир - уникальна. Как и меры, которые предпринимаются для выхода из кризиса.

«Мы ничего подобного не делали прежде, и ресурсы такие никогда не использовали. Слава богу, что они у нас есть», - отметил президент.

Путин был достаточно либерален к подчиненным и отметил, что сбои в таких условиях - это нормальное явление. Недочеты нужно оперативно понимать и исправлять, чтобы довести дело до конца. Иначе, отметил президент, грош цена всей власти и смысл ее работы неясен.

При этом Путин призвал чиновников четче понимать, что происходит «на земле». Общаться с людьми, быть в курсе ситуации, и реагировать на меняющуюся обстановку попросил чиновников глава государства.

Отметим, на прошлой неделе возник скандал с выплатами денег врачам и другим сотрудникам медицинской сферы. Некоторые работники получили выплаты по часам работы, а не по факту ее наличия.

Путин поручил срочно разобраться в ситуации, и, по словам чиновников и представителей ОНФ, обстановка налаживается. На сегодняшний день средства получили 79 процентов опрошенных общественниками врачей.