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6 Декабрь 2019, 18:15

Путин призвал избавляться от «вузов-пустышек»

Путин

В России слишком много учебных учреждений, работающих без лицензии Минобразования

Глава государства отметил, что в России слишком много учебных учреждений, работающих без лицензии Минобразования и выдающих студентам «пустые» корочки, и призвал последовательно от них избавляться, сообщает ИА DEITA.RU по материалам РИА Новости.

По мнению президента, работа предстоит ответственная и сложная. Важно не просто ликвидировать  «рога и копыта», а объединить такие «вузы-пустышки» с более сильными учреждениями. Причем слияние не должно иметь чисто механический характер, оно должно быть юридически обоснованным.

«Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат значительный рост качества образования и исследований в вузах», – отметил Путин.

Президент также подчеркнул, что на данный момент особая концентрация Высших образовательных учреждений сосредоточена в Москве и Петербурге, что является «серьезным вызовом» сбалансированному развитию России. Однако «раскидывать» вузы по стране было бы неправильно. Вместо этого необходимо создать стабильную сеть региональных вузов, привлекательных для молодежи.

Россияне отнеслись к такому решению президента неоднозначно:

«Дел больше нет. Решил добить высшее образование. Какие бы указания он не давал - на "местах" пойдут, как обычно, по пути наименьшего сопротивления: нет ВУЗов - нет проблемы»

«А, деньги детям, которые платили деньги за эти ВУЗы и не малые вернут?»

«Помимо целых ВУЗ-ов пустышек неплохо бы еще заняться и дипломами-пустышками - когда во многих (скорее в большинстве) вполне полноценных вузов студенты получают свою госоценку "измором" или ещё как и по факту выпускаются с околонулевыми знаниями», - комментируют пользователи интернета.

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