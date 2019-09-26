Путин призвал не забрасывать деньгами экономику

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Президент рассказал об эффективности использования бюджетных средств, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Кремля.
Владимир Путин в ходе рабочего совещания с членами правительства обратил внимание чиновников на то, что расходовать государственные средства нужно более эффективности.
По словам президента, в России сейчас нет необходимости "забрасывать экономику деньгами". Вместе этого нужно максимально рационально использовать каждый бюджетный рубль.
Как отметил глава государства, излишнее наводнение экономики деньгами может привести к тому, что цена на товары и услуги поползут вверх, вызвав обратный эффект для её развития.
Дмитрий Шевченко