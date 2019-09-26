telegr wh call

Новости

Путин сказал, кому повысят выплаты (список категорий)

26 Сентябрь 2019, 10:56

Авария с перевёртышем попала на видео в столице

26 Сентябрь 2019, 10:45

Закон о наказах избирателей отменен в Приморье

26 Сентябрь 2019, 10:36

Путин призвал не забрасывать деньгами экономику

26 Сентябрь 2019, 10:30

Эксперты предрекли отставку губернатора из-за холодов

26 Сентябрь 2019, 10:27

Скандал с дальневосточным губернатором дошел до Путина

26 Сентябрь 2019, 10:17

Путин сказал, как улучшится жизнь россиян с 2020 года

26 Сентябрь 2019, 10:15

Владельцев банковских карт защитят от мошенников

26 Сентябрь 2019, 10:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Путин призвал не забрасывать деньгами экономику

26 Сентябрь 2019, 10:30

Путин

Президент рассказал об эффективности использования бюджетных средств, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Владимир Путин в ходе рабочего совещания с членами правительства обратил внимание чиновников на то, что расходовать государственные средства нужно более эффективности.

По словам президента, в России сейчас нет необходимости "забрасывать экономику деньгами". Вместе этого нужно максимально рационально использовать каждый бюджетный рубль.

Как отметил глава государства, излишнее наводнение экономики деньгами может привести к тому, что цена на товары и услуги поползут вверх, вызвав обратный эффект для её развития.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Набиуллина - Путину: более 70% городов страны останутся без новостроек

Владельцев банковских карт освободят от комиссий

Банки начали раздавать деньги пенсионерам

Популярное

Миллионы на счетах нашли у инспекторов ГИБДД

Границы городов меняются в Приморье

«Чем мы хуже тигров?» — почему в Приморье чиновники важнее школьников

Нештрафуемый порог в 20 км/ч отменяет ГИБДД
‡агрузка...
Загрузка...