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6 Декабрь 2019, 18:15

Путин призвал запустить экономику

Путин

Президент потребовал улучшить экономические показатели страны

Президент России Владимир Путин призвал финансовые власти страны добиться выхода России на новый экономический цикл, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля.

В ходе заседания по экономическим вопросам президент обозначил ключевые задачи, стоящие перед государством. Одной из них является запуск нового витка в хозяйственной, производственной и деловой сферах.

Результатом нового рывка должно стать улучшение таких важных показателей, как уровень инфляции, экономический рост, рост ВВП и уровень безработицы.

Кроме этого, президент призвал экономический блок заботиться о стабильности нашей финансовой системы в условиях постоянно меняющейся внешней конъюнктуры.

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