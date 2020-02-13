Путин призвал запустить экономику

Президент России Владимир Путин призвал финансовые власти страны добиться выхода России на новый экономический цикл, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля.

В ходе заседания по экономическим вопросам президент обозначил ключевые задачи, стоящие перед государством. Одной из них является запуск нового витка в хозяйственной, производственной и деловой сферах.

Результатом нового рывка должно стать улучшение таких важных показателей, как уровень инфляции, экономический рост, рост ВВП и уровень безработицы.

Кроме этого, президент призвал экономический блок заботиться о стабильности нашей финансовой системы в условиях постоянно меняющейся внешней конъюнктуры.