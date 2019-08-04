Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2021 года, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается в документе, бессрочной стала норма о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ. Ее действие истекало 1 марта 2020 года.

Кроме того, документ продлевает до 1 марта 2022 года для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности. Эта норма должна была окончить действие 31 декабря 2020 года.

Ранее предлагалось продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года. Затем срок был сокращен на год, до марта 2021 года. Он был признан достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость.

Дмитрий Санников