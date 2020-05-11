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Путин продлил ограничения для пожилых

Путин

Владимир Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране, сообщает ИА DEITA.RU.

Глава государства отметил, что в регионах есть все необходимое для борьбы с инфекцией. В России ежедневно делают 170 тысяч тестов, что является одним из самых высоких показателей. По его словам, страна подошла к следующему этапу смягчения ограничений.

Вместе с тем, Путин отметил, что быстрым выход из карантина не будет. Так, с 12 мая заканчивается единый период нерабочих дней. 

Однако для людей старше 65 лет ограничительные меры продлеваются. Также в своей речи Путин отметил, что полномочия глав субьектов федерации по назначению режима в своем регионе продлеваются на срок, который необходим для решения проблемы.

Напомним, на сегодняшний день в России зафиксировано более 223 тысяч зараженных. От болезней, спровоцированных коронавирусом, скончались 2009 человек.

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