Президент показал лидеру «Аэрофлота» чрезмерность увеличения цен на авиабилеты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Лидер РФ Владимир Путин в разговоре с главой компании Виталием Савельевым указал на то, что возрастающая стоимость авиабилетов куда больше инфляции: она составляет 7 процентов. В 1 половине 2018 года россиянам приходилось платить за авиабилет на 7 процентов меньше, чем в текущем году. Такую информацию передает начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

Росстат передал, что в июле текущего года тарифы на авиабилеты экономкласса подорожали на 6,2 процента. Путин сказал по этому поводу, что подобного в стране не было еще никогда.

Анастасия Туркова

