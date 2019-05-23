Президент России Владимир Путин высказался насчет утекающих из России капиталов. По словам президента, они не только утекают, сообщает DEITA.RU. Он заговорил об этом на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Как заявил президент, доверие к экономике России возросло: денежные средства стали приходить, а не только уходить. Больше всего вложений поступает от Кипра и Нидерландов. Репатриация капиталов, по словам Путина – знак доверия, хотя в защиту интересов предпринимателей в РФ иностранные граждане верят не особенно хорошо, судя по тому, что они входят в другую юрисдикцию.

Анастасия Туркова