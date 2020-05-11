Путин проведет очередное совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин проведет очередное совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, сообщает ИА DEITA.RU cо ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, совещание запланировано на 11 мая. На нем планируется обсудить возможность продления нерабочих дней по всей стране.

Отметим, что изначально режим нерабочих дней состоял из одной недели в конце марта, позже его продлили на весь апрель. Далее режим перешел на майские праздники – с 1 по 11 числа месяца.

6 мая президент провел совещание с главами регионов и Правительством, где Роспотребнадзор представил поэтапный план снятия действующих в России ограничений и самоизоляции.