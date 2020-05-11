telegr wh call

Новости

Путин проведет очередное совещание по коронавирусу

11 Май 2020, 08:15

Опять циклон: когда в Приморье кончатся дожди

11 Май 2020, 07:15

Аппараты с масками и санитайзерами появятся в метро

11 Май 2020, 06:15

Бывшую жену Олега Дерипаски ограбили неизвестные

11 Май 2020, 05:15

Чем грозит нарушение режима сна, рассказал врач

11 Май 2020, 04:15

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

11 Май 2020, 03:15

Врачи рассказали, можно ли заразиться коронавирусом во время купания

11 Май 2020, 02:15

Эксперт призвал открыть возможность торговли алкоголем онлайн

11 Май 2020, 01:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Путин проведет очередное совещание по коронавирусу

Путин

Совещание пройдет 11 мая

Президент России Владимир Путин проведет очередное совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, сообщает ИА DEITA.RU cо ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, совещание запланировано на 11 мая. На нем планируется обсудить возможность продления нерабочих дней по всей стране.

Отметим, что изначально режим нерабочих дней состоял из одной недели в конце марта, позже его продлили на весь апрель. Далее режим перешел на майские праздники – с 1 по 11 числа месяца.

6 мая президент провел совещание с главами регионов и Правительством, где Роспотребнадзор представил поэтапный план снятия действующих в России ограничений и самоизоляции. 

Александра Маслова

Популярное

Режим самоизоляции продлили в Приморье до 1 июня

Салоны красоты могут закрыться: банкротство идет ударными темпами

Грядут штрафы: на водителей Владивостока объявили охоту

Не ездить на пляж – пропускной режим в Приморье станет жестче
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...