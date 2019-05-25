Дата следующей «прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным уже определена, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, «Прямая линия» уже готовится, дата ее проведения известна, но сообщено о ней будет позже.

Предыдущая «Прямая линия» с Владимиром Путиным прошла 7 июня 2018 года. Она длилась 4 часа 20 минут. Глава государства ответил на 79 вопросов, затрагивавших сферы политики, экономики, международной обстановки, а также социально и общественно значимые темы.

Тогда ,отвечая на вопрос о том, через какую полосу проходит страна - черную или белую, президент ответил, что сейчас мы находимся и двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. «Понятно, абсолютно белого не бывает - даже в Арктике. Но в целом мы двигаемся в правильном направлении», - заключил Владимир Путин.

Дмитрий Санников