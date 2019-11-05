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Путин провел громкие перестановки в стране
5 Ноябрь 2019, 12:00
Путин провел громкие перестановки в стране
Президент России Владимир Путин провел громкие перестановки в силовых структурах и других ведомствах страны. Об этом сообщает DEITA.RU.
Глава страны накануне выпустил два указа, согласно которым высшие «силовые» чины были присвоены шестнадцати сотрудникам МВД России.
Таким образом, к почетному званию генерал-майора были приставлены девять силовиков из разных регионов страны - Виталий Зайков, Сергей Богачук, Дмитрий Гутыра, Михаил Киселев, Александр Постовалов, Владислав Толкунов, Сергей Воложинов, Александр Прядко и Алексей Попов.
Трем заслуженным сотрудникам Министерства внутренних дел президент присвоил звания генерал-майоров внутренней службы - Андрею Комзолову, Олегу Худолееву и Александру Князеву. Новыми генерал-майорами юстиции стали Михаил Зеленский и Александр Вохмягин, а генерал-лейтенантами полиции - Андрей Подолян и Михаил Давыдов.
Кроме того, в рамках структурных перестановок Путин утвердил и новый управляющий состав силовых ведомств регионов. В частности, начальником областного тверского УФСБ России стал Александр Кузьмин, а главой башкирской УФСИН России - Алексей Чириков. Оба новых руководителя находятся в званиях полковников внутренней службы.
Произошли и пятилетние назначения в ряде силовых структур России. Например, с пятого ноября новым прокурором Смоленской области назначен Сергей Карапетян, руководителем областной воронежской СУ СК РФ Кирилл Левит, а главой аналогичной службы в Бурятии - Вячеслав Сухоруков.
Одновременно с новыми назначениями, Путин провел большую работу по снятию россиян с «силовых» управляющих должностей в ряде ведомств. В частности, речь идет об уходе на заслуженный отдых высокопоставленных «управленцах» МЧС России Владимире Дежкине и Сергее Власове, директоре профильного департамента МЧС Максиме Максименко.
А также - главном инспекторе МВД Ефреме Романове, министре МВД по КЧР Игоре Трифонове, первом замглавы «охранного» Управления МВД России Александре Мельникове. Последний, кстати, на данный момент находится под стражей, являясь главным подозреваемым в громком деле о мошенничестве.
Кстати, в рамках кадровых перестановок Владимир Путин назначил шестидесяти семи летнего бывшего «спортивного» вице-губернатора Краснодарского края и кубанского казака Николая Долуды на должность главного атамана Всероссийского казачьего общества и поручил разместить казачий штаб в столице России. Через три месяца деятельность российских будет субсидироваться из государственной казны.
Отметим, что несколько дней назад Владимир Путин лично подписал указ о переназначении федеральных судей и их региональных представителей по всей стране, а также произвел смену кадров в ряде военных, арбитражные и районных судов. Отмечается, что полный текст указа с назначениями занимает двадцать две страницы.
Екатерина Цой