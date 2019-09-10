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Путин провёл чистку в рядах силовиков

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Своей работы лишись десятки заслуженных чинов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Президент России провёл масштабные увольнения в рядах силовых ведомств. Решением президента были освобождены от своих занимаемых должностей и выполняемых обязанностей почти три десятка высокопоставленных сотрудников.

Увольнения коснулись генералов из Следственного управления в нескольких регионах России. Сразу же после того, как были освобождены места, их заняли новые персоны. 

В частности, был назначен новый прокурор столицы, а также нашлась замена всем уволенным сотрудникам СК. 

Напомним, что накануне масштабной чистки правоохранителей, Владимир Путин также уволили помощника Александра Бастрыкина Игоря Комиссарова. Он занимался защитой детей, работая в Следственном комитете и после увольнения отправился на заслуженную пенсию.

Дмитрий Шевченко

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