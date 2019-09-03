Главный банк России удостоился порицания со стороны президента, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Владимир Путин выступил с критикой Сбербанк за нежелание финансовой организации откликнуться на просьбы жителей нескольких районов Иркутской области, пострадавших от паводков.

Как оказалось, люди просили реструктурировать их долги, т.к. из-за разгула стихии они оказались в трудной жизненной и финансовой ситуации.



По словам Путина, то что Сбербанк не откликается на просьбы граждан - это плохо. Также президент добавил, что для такого банка с такими рекордными доходами это вообще несерьезный вопрос.

"Они могут и должны это сделать", — подчеркнул глава государства.

Дмитрий Шевченко