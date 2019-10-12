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Путин раскритиковал Зеленского
Российский президент поднял тему Донбасса, сообщает DEITA.RU
со ссылкой на РИА «ФАН».
Российский президент Владимир Путин сделал заявление начет своего коллеги – украинского президента Владимира Зеленского. По словам Путина, Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Как пишет издание, причина невозможности осуществитель обещанные действия – в националистах. По словам Путина, националистические военные формирования угрожают занять позиции ВСУ и сорвать развод сил.
Елена Миронова
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