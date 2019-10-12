Путин раскритиковал Зеленского

Российский президент поднял тему Донбасса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Российский президент Владимир Путин сделал заявление начет своего коллеги – украинского президента Владимира Зеленского. По словам Путина, Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе.

Как пишет издание, причина невозможности осуществитель обещанные действия – в националистах. По словам Путина, националистические военные формирования угрожают занять позиции ВСУ и сорвать развод сил.

Елена Миронова