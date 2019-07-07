Президент России Владимир Путин поздравил строителей, добровольцев и жителей бамовских городов и поселков по случаю 45 годовщины с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, сообщает DEITA.RU.

Как говорится обращении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля, строительство БАМа было серьезным вызовом для страны и прежде всего для людей, участвовавших в грандиозной стройке. По мнению Путина, сейчас стоит задача нового уровня: в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны.

Как считает глава государства, магистраль стала всенародным проектом, в строительстве которой приняли участие около 2 миллионов человек. В числе приоритетных проектов, которые стоят перед Россией, Владимир Путин назвал масштабную модернизацию БАМа и Транссиба, увеличение их пропускной способности в 2025 году до объемов свыше 200 миллионов тонн грузов в год.

Юбилей БАМа сегодня отмечают во многих населенных пунктах магистрали. Стыковка эстафетных поездов, запущенных навстречу друг другу в честь 45-летия БАМа, состоялась в городе Тында Амурской области. В Алдане торжественно встретили ветеранов БАМа. А РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне «Лена-Восточная - Предленский» Восточно-Сибирской железной дороги.

Дмитрий Санников