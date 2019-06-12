Президент России Владимир Путин сделал заявление во время церемонии вручения Государственных премий в Кремле, сообщает DEITA.RU.

Как считает Владимир Путин, проблемы и задачи развития, которые стоят перед нашей страной, можно решить только объединив усилия всего общества. По мнению главы государства, именно такая сопричастность судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед к вершинам профессии отличает всех лауреатов Государственной премии 2018 года.

Владимир Путин также поздравил всех россиян с Днем России. Президент сказал, что все мы дорожим многовековой историей страны, культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов. «Отчизна неотрывна от нас - граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание», - подчеркнул Владимир Путин.

Накануне Президент России заявил, что мир подошёл к опасной черте, за которой уже нельзя не искать альтернативу дальнейшему нагнетанию агрессии и гнетущей обстановке. Российский лидер также добавил, что нужны конструктивные варианты решения острых вопросов мировой политики.

Дмитрий Санников