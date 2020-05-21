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Путин рассказал, как и когда пройдет ЕГЭ

Путин

Пандемия внесет свои коррективы в проведение экзаменов

ЕГЭ в этом году пройдет позже, чем в прежние годы – его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

На совещании по ситуации в системе образования Владимир Путин заявил о том, что в этом году ЕГЭ пройдет 29 июня. При этом будет соблюден весь необходимый формат: социальная дистанция между учениками, дезинфекция кабинетов. Также всех выпускников обеспечат масками. Готовить к экзаменам учеников школы будут в дистанционное режиме. 

Аттестаты выдадут всем ученикам, заканчивающим школу. А вот к ЕГЭ будут допущены только те, кто хочет поступать в этом году в вуз.

Кроме того, будут предусмотрены и даты пересдач – если ученик потерпел неудачу на июньском экзамене, еще раз можно будет попробовать в августе,  а также в течение следующего учебного года. В августе же месяц пройдет зачисление. 

Помимо этого, Владимир Путин решительно опроверг слухи о том, что российское образование перейдет на дистанционную форму после окончания пандемии коронавируса.

- Все слухи и вбросы, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию, - заявил президент.

Глава Минпросвещения также обозначил, что в высших учебных заведениях будут выделены дополнительные места, чтобы не менее 60% всех выпускников могли претендовать на бесплатную учебу.

Девятиклассники в этом году не будут сдавать выпускные экзамены – им просто выдадут аттестат об окончании школы после 9 класса. 

Александра Маслова

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