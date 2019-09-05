Президент затронул больную для всех дальневосточников тему - авиаперевозки в регионе, сообщает DEITA.RU.



На пленарном заседании в рамках пятого ВЭФ во Владивостоке Владимир Путин рассказал, что еще изменится на Дальнем Востоке. Одна из тем речи президента - доступность авиаперевозок для жителей региона.

«Если для всех авиакомпаний мира приоритетом является безопасность и комфорт, то для компаний, работающих на Дальнем Востоке, еще одним приоритетом должна стать доступность билетов», – отметил президент.

Владимир Путин заявил, что те авиакомпании, которые готовы расширять присутствие на Дальнем Востоке и проводить здесь ответственную и разумную ценовую политику, получат преимущественный доступ и к другим, коммерчески-выгодным маршрутам.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» заявил, что компания планирует закрыть плоские тарифы для Дальнего Востока, так как это невыгодно. Президент, а также члены Госсовета раскритиковали эту идею.

Елена Миронова