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Путин рассказал, как встретит Новый год
Пресс-секретарь первого лица страны Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин будет отмечать Новый Год, сообщает DEITA.RU.
По словам Пескова, глава государства планирует встретить 2020й год в кругу родственников и друзей.
Кроме того, чиновник рассказал, что часто Путин встречает главный праздник года в других регионах. Например, в Хабаровском крае. Обычно это связано с деловыми поездками.
Напомним, что ранее Владимир Путин дал оценку инициативе отдельных регионов сделать 31 декабря выходным днем. Он отметил, что над идеей можно подумать и выразил сожаление с тем, что озвучена инициатива была слишком поздно – так что реализовать ее на федеральном уровне не хватило бы времени.
Александра Маслова