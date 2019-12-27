Путин рассказал, как встретит Новый год

Пресс-секретарь первого лица страны Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин будет отмечать Новый Год, сообщает DEITA.RU.

По словам Пескова, глава государства планирует встретить 2020й год в кругу родственников и друзей.

Кроме того, чиновник рассказал, что часто Путин встречает главный праздник года в других регионах. Например, в Хабаровском крае. Обычно это связано с деловыми поездками.

Напомним, что ранее Владимир Путин дал оценку инициативе отдельных регионов сделать 31 декабря выходным днем. Он отметил, что над идеей можно подумать и выразил сожаление с тем, что озвучена инициатива была слишком поздно – так что реализовать ее на федеральном уровне не хватило бы времени.

Александра Маслова