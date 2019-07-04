Президент России в интервью итальянской газете дал несколько политических откровений, сообщает DEITA.RU.

Так, российского лидера спросили, возможно ли потепление в отношениях России и Украины с избранием на пост президента Владимира Зеленского. Возможно ли в скором времени прекращение конфликта на Донбассе.

Путин ответил, что это возможно лишь в том случае, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, а не трясти декларациями.

Это касается не только конфликта, но и внутренней политики в целом.

В Украине насильственно лишают многих граждан естественного для общения языка, коим является русский. Новый фашизм шагает по стране и завоевывает все новых сторонников; конфликт на Донбассе, стремления прошлых властей поссорить гражданское общество - вот такой багаж, по словам Путина, достался Зеленскому.

Президент России ждет, когда украинские власти поймут, что развитие и мир возможны лишь в дружбе и согласии, но никак не в конфронтации и взаимных нападках.

Кроме того, итальянские журналисты задали Путину вопрос, волнующий, кажется, весь мир: что будет с Россией после 2024 года, когда Путин уйдет на покой.

Пресса предположила, что Путин все равно останется в политике, но в другом качестве.

Российский лидер ответил, что прогнозы сейчас абсолютно неуместны, и точный расклад политической истории будет ясен ближе к 2024 году. Сейчас же у него есть гораздо более важные вещи, требующие скорейшего решения.

Напомним, в соответствии с избирательным законодательством РФ Президентские выборы в России ожидаются в воскресенье 10 марта 2024 года. Путин, который избран президентом в 2012 году и переизбран в 2018 году, не сможет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Василий Кучин



