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Путин рассказал на Госсовете, чем недоволен
Глава государства озвучил актуальные для России проблемы,
сообщает DEITA.RU.
В четверг, 26 декабря, российский президент Владимир Путин провел заседание Госсовета. На этот раз собравшиеся обсуждали аграрную политику. В ходе заседания президент перечислил проблемы, которые необходимо решать.
В первую очередь, это состояние первичного звена здравоохранения в селах. Владимир Путин подчеркнул, что в новом году будет дополнительно выделено 550 млрд рублей на модернизацию поликлиник и ФАПов. Президент подчеркнул, что теперь вся ответственность на главах регионов и муниципалитетов.
Вторая проблема – отсутствие благоустройства и современной инфраструктуры в сельских поселениях. Путин озвучил цифры: для сравнения в городах общий уровень обеспеченности всеми видами благоустройства – 89%, а в селах – всего 34%. Хуже всего, сказал президент, дела обстоят с больницами и школами.
Елена Миронова