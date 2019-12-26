Путин рассказал на Госсовете, чем недоволен

Глава государства озвучил актуальные для России проблемы, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 26 декабря, российский президент Владимир Путин провел заседание Госсовета. На этот раз собравшиеся обсуждали аграрную политику. В ходе заседания президент перечислил проблемы, которые необходимо решать.

В первую очередь, это состояние первичного звена здравоохранения в селах. Владимир Путин подчеркнул, что в новом году будет дополнительно выделено 550 млрд рублей на модернизацию поликлиник и ФАПов. Президент подчеркнул, что теперь вся ответственность на главах регионов и муниципалитетов.

Вторая проблема – отсутствие благоустройства и современной инфраструктуры в сельских поселениях. Путин озвучил цифры: для сравнения в городах общий уровень обеспеченности всеми видами благоустройства – 89%, а в селах – всего 34%. Хуже всего, сказал президент, дела обстоят с больницами и школами.

Елена Миронова