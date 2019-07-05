Президент России Владимир Путин рассказал о наставлении Папы Римского, сообщает DEITA.RU.

Встрече Владимира Путина и папы Римского Франциска предшествовал небольшой конфуз. После рукопожатий, в дверях возникла заминка: Путин жестом предложил Франциску войти в комнату первым, а глава католической церкви с улыбкой ответил тем же жестом. Путин, кивнув, вошел в зал первым.

Дела духовные – сфера интимная. Но Путин пересказал наставление Папы Римского, которое Франциск разрешил ему озвучить: без книг Достоевского нельзя быть настоящим священником.

«Вы знаете, это о многом говорит. Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях», - ответил Франциску Владимир Путин.

Дмитрий Санников