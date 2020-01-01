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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Путин рассказал о новогоднем волшебстве

Путин

В традиционном новогоднем обращении к россиянам Владимир Путин рассказал о новогоднем волшебстве, и дал теплые пожелания, сообщает DEITA.RU.

Мира и здоровья пожелал глава государства россиянам в наступившем году. Кроме того, президент рассказал о благополучии и взаимопонимании – и том, насколько это важно.

Сплоченность поколений, теплота человеческого общения – в семье и с друзьями, общая праздничная атмосфера заботы и добра – главное в наступающем празднике.

Именно в этой атмосфере теплоты и заботы, семейного уюта и заключается настоящее новогоднее волшебство, отметил Путин.

«Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!» - подчеркнул Владимир Владимирович в праздничной речи.

 Александра Маслова

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