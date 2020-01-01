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Путин рассказал о новогоднем волшебстве
В традиционном новогоднем обращении к россиянам Владимир Путин рассказал о новогоднем волшебстве, и дал теплые пожелания, сообщает DEITA.RU.
Мира и здоровья пожелал глава государства россиянам в наступившем году. Кроме того, президент рассказал о благополучии и взаимопонимании – и том, насколько это важно.
Сплоченность поколений, теплота человеческого общения – в семье и с друзьями, общая праздничная атмосфера заботы и добра – главное в наступающем празднике.
Именно в этой атмосфере теплоты и заботы, семейного уюта и заключается настоящее новогоднее волшебство, отметил Путин.
«Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!» - подчеркнул Владимир Владимирович в праздничной речи.
Александра Маслова