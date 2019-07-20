Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о пенсионной реформе в ходе разговора с рабочими Магнитогорского металлургического комбината, сообщает DEITA.RU.

Один из работников предприятия на встрече с Владимиром Путиным спросил Президента России об изменении льготного возраста выхода на пенсию для работников вредных и тяжелых производств. Глава государства ответил рабочему, что планов по изменению профессиональных стандартов и соответствующих льготных возрастов выхода на пенсию нет.

Как подчеркнул Путин, эта льгота сохранена для женщин 50 лет и для мужчин 55 лет. Также глава государства с пониманием отнесся к обеспокоенности работника комбината тем, что изменения в названии профессии в профессиональном стандарте могут повлиять на льготу. «За этим нужно внимательно следить», - сказал Путин.

Между тем, в России действительно готовится новая пенсионная реформа, которая сделает богатых богаче, а бедных беднее. Речь идет о системе индивидуального пенсионного капитала. Пока Центробанк считает, что проект системы индивидуальных пенсионных накоплений проработан недостаточно хорошо.

Главный российский финансовый регулятор считает, что полная добровольность участия в системе лишает реформу накоплений смысла. А, стало быть, надо вводить индивидуальный пенсионный капитал для всех, делая его фактически еще одним налогом с заработной платы.

Для абсолютного большинства россиян система совершенно невыгодна. Их заработные платы и так невысокие, а станут еще меньше. Ну а на сколько-нибудь значимые прибавки к пенсии смогут рассчитывать лишь люди с зарплатой не менее 100 тысяч рублей в месяц.

Дмитрий Санников