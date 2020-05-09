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Путин рассказал о работе в нелегальной разведке
Президент России Владимир Путин рассказал о работе в разведке в интервью телеканалу «Мир», сообщает ИА DEITA.RU.
Как известно, Владимир Путин после окончания Ленинградского государственного университета служил в органах государственной безопасности.
«Довольно быстро я попал на работу во внешнюю разведку, в основном работал по линии нелегальной разведки. Нас там воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству», - рассказал Владимир Путин.
В 1985 году Владимир Путин окончил Академию внешней разведки по специальности «Внешняя разведка». Сразу после этого до 1990 года работал в Дрездене под прикрытием директором Дома дружбы СССР — ГДР, после чего уволился из органов госбезопасности.
Ранее Владимир Путин раскрыл псевдоним, который он использовал в разведшколе. По словам главы государства, тогда его звали Платов. Псевдонимом, как уточнил Владимир Путин, ему приходилось пользоваться «в силу необходимости технологической».