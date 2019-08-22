Стало известно, чем собирается заниматься нынешний глава государства после того, как покинет свой пост, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Журналистам удалось задать вопрос Владимиру Путину о том, что он будет делать после 2024 года, когда истекут его президентские полномочия.

В ответ на это российский лидер поспешил отметить, что строить столь долгосрочные планы ещё рано, ведь на дворе пока ещё всего лишь 2019 год.

Вместе с тем Путин отметил, что ему есть чем заняться на своём посту и к слову сказал, что, к сожалению, планы по развитию России не всегда выполняются настолько быстро, насколько этого бы хотелось.

Дмитрий Шевченко