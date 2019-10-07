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19 Август 2019, 19:45

Путин рассказал о вмешательстве России в американские выборы

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Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения во вмешательстве нашей страны в выборы в США, сообщает DEITA.RU.

Как отметил Владимир Путин, голословные обвинения во вмешательстве России в выборы в США были предлогом для давления на Трампа, но те, кто это делает, не видят и на шаг вперед.

Следует отметить, что в США говорят не только о выборах 2016 года, но и предстоящих в 2020 году. Сенаторы-демократы даже заявили о «неизбежном вмешательстве». 

Ну а Владимир Путин  пошутил по этому поводу на конференции, когда ему задал соответствующий вопрос один из американских журналистов: «Обязательно будем это делать, только не говорите там никому», - сказал Владимир Путин.

Дмитрий Санников

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