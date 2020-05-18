Путин рассказал об отдельной российской цивилизации

Президент страны Владимир Путин назвал Россию «отдельной цивилизацией» и рассказал, от чего в первую очередь будет зависеть будущее всей страны, сообщает ИА DEITA.RU.

Слова главы государства приводит «Российская газета».

- Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий, - заявил российский лидер в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин добавил, что для сохранения этой цивилизации нужно делать упор на развитие высоких технологий и их будущее продвижение.

Отмечается, что это интервью глава государства дал еще в сентябре прошлого года, однако, публично оно транслируется впервые.