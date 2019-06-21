Президент России рассказал о снижении доходов граждан, сообщает DEITA.RU.

В ходе обсуждения вопросов от россиян на "Прямой линии", Владимир Путин также коснулся темы уменьшения реально располагаемых доходов населения. По словам главы государства, это происходит из-за сразу нескольких финансовых "шоках", которые пришлось пережить России только за последние несколько лет.

На изменение экономической обстановки и, как следствие, на уменьшение доходов граждан, по мнению президента, повлияли падения на рынке углеводородов, в частности, падение цены на нефть, а также санкционное давление запада.

Однако, кроме макроэкономических показателей Путин также назвал и выплаты по кредитам одним из условий, которые снижают количество свободных денег у россиян. По слова президента, банкам не стоит выдавать займы, которые обеспечиваются 40% от нынешней зарплаты заёмщика.

Также в ходе "Прямой линии" Путин рассказал о будущей ставке по ипотеке.

Дмитрий Шевченко