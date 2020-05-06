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Путин рассказал правду о здоровье Мишустина

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Президент России заявил, что премьер Михаил Мишустин, заболевший коронавирусом, идет на поправку, сообщает ИА DEITA.RU.

Перед началом совещания с правительством президент Путина рассказал о состоянии здоровья заболевшего премьера.

Со слов президента, Мишустин принимает участие в текущей работе и разработке новых мер для поддержки граждан в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса.

Михаил Мишустин сейчас работает с документацией удаленно. Находясь в Центральной клинической больнице и проходит курс лечения. Напомним, заболевшего в конце апреля премьера на посту временно сменил Андрей Белоусов - вице-премьер правительства.

Сегодня на совещании президента и правительства России министры озвучат разработанные меры выхода из режима карантина. Поэтапное ослабление назначено на срок с 12 мая. 

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