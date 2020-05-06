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Путин расскажет о выходе из карантина сегодня

Путин

На совещании с правительством глава государства расскажет, как страна будет выходить из режима самоизоляции. Или не будет. Подробнее об этом ИА DEITA.RU.

Очередная встреча российской политической элиты пройдет сегодня, 6 мая, в 15:00. Однако, как всегда в случае с президентом, время приблизительное. 

Ожидается, что во время совещания будут озвучены конкретные рекомендации, о чем Путин и просил правительство. К слову, это будет первое совещание кабинета министров без Михаила Мишустина, который в конце апреля заразился коронавирусом и сейчас проходит курс реабилитации.

Председательствовать будет и.о главы Кабмина Андрей Белоусов. Совещание пройдет в онлайн-режиме. Чиновники зачитают свои доклады о мероприятиях по снятию карантинных мер, ходе работы по реализации мер поддержки населения и бизнеса, а также по вопросу спецстрахования врачей.

Ранее президент озвучил: постепенное снятие карантина должно начаться 12 мая. Однако россияне массово нарушали режим в первомайские выходные, что повлекло взрывной рост заболевших. 

Сейчас сомнения в действительном начале снятия ограничений выражает даже глава Роспотребнадзора Анна Попова. В эфире телеканала «Россия» она заявила, что карантин ослабнет только при условии, если россияне будут вести себя ответственно.

Глава Минздрава Михаил Мурашко во время интервью в эфире канала «Россия 24» отметил, что некоторые ограничения могут сохраниться вплоть до появления вакцины.

На сегодняшний день в России зафиксировано почти 166 тысяч заболевших. Скончались полторы тысячи россиян, выздоровели 21 327 человек.

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