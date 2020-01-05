Путин расскажет россиянам о бедности и богатстве

Президент России Владимир Путин поднимет тему повышения доходов россиян в ходе послания Федеральному собранию, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, Владимир Путин отметил, что его очень беспокоит произошедшая стагнация в реальных доходах населения.

Президент уточнил, что, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».

Послание Президента Федеральному собранию - выступление главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В нем Президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, причем на финальной стадии - лично президентом, однако обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о, якобы, переносе даты послания Владимира Путина Федеральному собранию. Планируется, что оглашение послания состоится 15 января.

Дмитрий Санников