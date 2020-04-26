Путин расскажет россиянам о новых перспективах по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, что на следующей неделе Владимир Путин расскажет россиянам о том, как будет дальше развиваться ситуация с коронавирусом в стране, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, об этом главный пресс-секретарь страны заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Песков подчеркнул, что выступление президента должно состояться в промежутке между 27 апреля и 3 мая.

Отметим, на сегодняшний день подтвердился 6361 случай заболевания за сутки в 83 регионах страны. За это же время вылечилось 517 человек, 66 человек скончалось.

Всего же количество зараженных в России почти достигло 81 тысячи. За это время более 7 тысяч вылечилось, 700 – скончалось. Россия вошла в десятку стран по заболеваемости и сейчас занимает 10 строчку.