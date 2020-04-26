telegr wh call

Новости

Путин расскажет россиянам о новых перспективах по коронавирусу на следующей неделе

26 Апрель 2020, 21:15

Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье

26 Апрель 2020, 20:33

В Ухане не осталось заболевших COVID-19

26 Апрель 2020, 20:15

Плюс шесть тысяч: заболеваемость в России вышла на новый рекорд

26 Апрель 2020, 19:33

«Только при пожаре» - МЧС рассказало, когда можно нарушить карантин

26 Апрель 2020, 19:15

Более двух миллионов человек вышли на субботник в Белоруссии

26 Апрель 2020, 18:45

Россияне скупают мангалы для шашлычного боя с карантином

26 Апрель 2020, 18:15

Кубай рассказал о погоде на следующей неделе

26 Апрель 2020, 17:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Путин расскажет россиянам о новых перспективах по коронавирусу на следующей неделе

Путин

На сегодняшний день известно почти о 81 тысяче заболевании

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, что на следующей неделе Владимир Путин расскажет россиянам о том, как будет дальше развиваться ситуация с коронавирусом в стране, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, об этом главный пресс-секретарь страны заявил  в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Песков подчеркнул, что выступление президента должно состояться в промежутке между 27 апреля и 3 мая.

Отметим, на сегодняшний день подтвердился 6361 случай заболевания за сутки в 83 регионах страны. За это же время вылечилось 517 человек, 66 человек скончалось.

Всего же количество зараженных в России почти достигло 81 тысячи. За это время более 7 тысяч вылечилось, 700 – скончалось. Россия вошла в десятку стран по заболеваемости и сейчас занимает 10 строчку.

Александра Маслова

Популярное

Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

Готовьте койкоместа к 14 мая: Мишустин дал поручение Приморью

Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье

Собчак рассказала об отношениях с крабовым королем
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...