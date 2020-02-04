telegr wh call

Новости

Хакеры научились воровать деньги из-за паники от коронавируса

5 Февраль 2020, 00:30

Путин рассмешил общественность ПООПами

4 Февраль 2020, 23:45

«Февраль...»: Медведев раскрыл тайну своего отдыха

4 Февраль 2020, 23:15

Люди Медведева возглавят «Почту России»

4 Февраль 2020, 22:45

Вместо совещания: российских чиновников отправили убирать снег

4 Февраль 2020, 22:15

Песков сказал, полетит ли Путин в Китай

4 Февраль 2020, 21:45

Цены на авиабилеты вырастут в ночь на среду

4 Февраль 2020, 21:15

Авиакомпания отказалась вывозить граждан СНГ из зараженного Китая

4 Февраль 2020, 20:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Путин рассмешил общественность ПООПами

Путин

Глава государства провел встречу с общественностью в Череповце

Глава государства во время общения с жителями Череповца поднял тему примерных основных образовательных программ (ПООПов), сообщает ИА DEITA.RU. Президенту на встрече задали вопрос о проблемах в документах при подготовке студентов по целевому направлению.

Как пишет РИА Новости, автор вопроса уверен – проблема с целевиками исходит из ПООПов: они попали в стандарты и стали типовыми.

«Можно ли вытащить эти ПООПы из стандартов?», - спросили у президента.

«Эти ПООПы не нужно никуда вытаскивать», - ответил Владимир Путин и рассмешил зал сходством звучания этой аббревиатуры с неприличным словом.

Президент подчеркнул, что эти программы носят лишь рекомендательный характер. Он попросил министра образования разобраться в ситуации.

Читайте также:

Путин признал проблему с овощами

Родители просят Путина запретить красную ручку в школах

Путин предложил свою помощь Китаю

Елена Миронова

Популярное

Кафе для автомобилистов загорелось в Приморье

«Один лук остался» - коронавирус забрал у приморцев овощи и фрукты

Китайские овощи возвращаются на приморские прилавки

Козлов: на субсидированные билеты выделено на 2 млрд меньше
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...