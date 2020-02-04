Путин рассмешил общественность ПООПами

Глава государства во время общения с жителями Череповца поднял тему примерных основных образовательных программ (ПООПов), сообщает ИА DEITA.RU. Президенту на встрече задали вопрос о проблемах в документах при подготовке студентов по целевому направлению.



Как пишет РИА Новости, автор вопроса уверен – проблема с целевиками исходит из ПООПов: они попали в стандарты и стали типовыми.

«Можно ли вытащить эти ПООПы из стандартов?», - спросили у президента.

«Эти ПООПы не нужно никуда вытаскивать», - ответил Владимир Путин и рассмешил зал сходством звучания этой аббревиатуры с неприличным словом.

Президент подчеркнул, что эти программы носят лишь рекомендательный характер. Он попросил министра образования разобраться в ситуации.