Новости
Хакеры научились воровать деньги из-за паники от коронавируса
5 Февраль 2020, 00:30
Путин рассмешил общественность ПООПами
4 Февраль 2020, 23:45
«Февраль...»: Медведев раскрыл тайну своего отдыха
4 Февраль 2020, 23:15
Люди Медведева возглавят «Почту России»
4 Февраль 2020, 22:45
Вместо совещания: российских чиновников отправили убирать снег
4 Февраль 2020, 22:15
Песков сказал, полетит ли Путин в Китай
4 Февраль 2020, 21:45
Цены на авиабилеты вырастут в ночь на среду
4 Февраль 2020, 21:15
Авиакомпания отказалась вывозить граждан СНГ из зараженного Китая
4 Февраль 2020, 20:45
Путин рассмешил общественность ПООПами
Глава государства провел встречу с общественностью в Череповце
Глава государства во время общения с жителями Череповца
поднял тему примерных основных образовательных программ (ПООПов), сообщает ИА
DEITA.RU. Президенту на
встрече задали вопрос о проблемах в документах при подготовке студентов по
целевому направлению.
Как пишет РИА Новости, автор вопроса уверен – проблема с целевиками исходит из ПООПов: они попали в стандарты и стали типовыми.
«Можно ли вытащить эти ПООПы из стандартов?», - спросили у президента.
«Эти ПООПы не нужно никуда вытаскивать», - ответил Владимир Путин и рассмешил зал сходством звучания этой аббревиатуры с неприличным словом.
Президент подчеркнул, что эти программы носят лишь рекомендательный характер. Он попросил министра образования разобраться в ситуации.