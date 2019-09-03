Движение масс началось на ВЭФ 3 сентября. В так называемый «нулевой день» открывается «Улица Дальнего Востока» пройдут культурные и спортивные мероприятия. Но очень серьезные люди из Москвы, других регионов и других стран приезжают все-таки не совсем затем, чтобы сразиться в международном турнире по игре го или понаблюдать за конкурсом «Краса Дальнего Востока». И то и другое приятно для ума и глаза, но главные беседы и заявления прозвучат позже: 4 и 5 сентября.

Как обычно, на Восточном экономическом форуме формируется два блока повестки: международная и внутренняя. Они, конечно, иногда пересекаются между собой. Иностранные эксперты могут рассказать о том, как именно можно сделать «умный город», а дальневосточники, покивав, заключить рамочный договор. Бумаги такие ни к чему конкретному не обязывают, но хотя бы будет что показать федеральному центру в доказательство собственной работы. Ну а если что-то дойдет до практического воплощения, то «история успеха»

Как считает руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, проблемы в том, что глобальные инвестиции в дальневосточные регионы оказались не тождественны росту благосостоянию граждан. Грубо говоря, для них инвестиции прошли мимо, зато под боком появились крупные производства, не всегда экологически чистые, к тому же – с сотрудниками в лице как бы «мигрантов», но на очень хороших условиях.

По мнению Ильи Гращенкова, эффект от ТОСЭРов если и будет, то не раньше, чем через 5-10 лет, а люди хотят эффекта уже сегодня – хорошо оплачиваемой работы, снижения цен, роста рынка. «Зато приход государства на Дальний Восток – наступил на горло многим промыслам, там, где люди привыкли жить не столько по закону, сколько по закону выживания. И у них все было хорошо, а новая политика Москвы начала что-то у кого-то отнимать, систематизировать, в итоге нарушив хрупкий баланс и вызвав раздражение. Поэтому сегодня любые инновации воспринимаются в штыки, а с народом никто не коммуницирует, полагая, что во всем виноваты «местные элиты» (те самые владельцы промыслов), которых нужно принудить к порядку», - считает Илья Гращенков.

Ответное негативное отношение к «чужакам» от ВЭФа родилось у местных элит далеко не вчера. Уже на стадии строительства объектов еще не Восточного экономического форума, а саммита АТЭС, на Приморье свалился огромный денежный поток. Но местные бизнесмены были от него фактически отодвинуты. Не считать же подряды на изготовление передвижных домиков из контейнеров прорывом в экономическом развитии. В закрытое сообщество строителей местные элиты если и вошли, используя административный ресурс, то пожалели об этом, раздавленные уголовными делами.

Уже завтра, 4 сентября, Владимир Путин на заседании президиума Госсовета спросит, что же там с национальной программой развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Как дела с нацпроектами, с оттоком населения, исполнением майских указов, развитием инфраструктуры? Если все циферки сойдутся как надо, то и виновных искать будет не надо. А если нет? Местные элиты – именно тот круг, на который можно списать неудачи и просчеты. Лес вывозят бревнами, крабов отдавать не хотят, крупным агрохолдингам пакостят, огромных сумм в регион и сами не вкладывают и другим не дают. Вот и готов злоумышленник, мешающий опережающему развитию.

Дмитрий Санников